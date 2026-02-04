В Башкортостане должница по алиментам спряталась от приставов в морозилке

Многодетная жительница Белокатайского района Башкортостана, задолжавшая детям около 500 тыс. рублей по алиментам, попыталась скрыться от правоохранителей, спрятавшись в морозильном ларе, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
По данным ведомства, женщину ранее лишили родительских прав и обязали перечислять половину доходов на содержание детей. Однако выплаты не производились, и сумма задолженности приблизилась к полумиллиону рублей.
38-летнюю жительницу уже привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Она несколько месяцев провела в колонии-поселении, однако после освобождения в отношении нее вновь возбудили уголовное дело. Женщину вызвали на допрос, но по месту регистрации ее не застали.
Судебные приставы выехали по адресу проживания должницы. Ее сожитель сообщил, что якобы живет один, однако соседи рассказали, что недавно видели женщину. В ходе осмотра дома приставы обнаружили ее в морозильном ларе. Должницу доставили в отделение, дальнейшее решение примет суд.
Ранее Минюст России сообщил о разработке законопроекта, предусматривающего запрет на арест имущества при задолженности менее 10 тыс. рублей. В ведомстве уточнили, что предлагается повысить пороговую сумму с 3 тыс. до 10 тыс. рублей и накладывать арест только в пределах суммы долга. По мнению Минюста, изменения должны снизить риск чрезмерных ограничительных мер при незначительной задолженности.