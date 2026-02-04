В Башкортостане должница по алиментам спряталась от приставов в морозилке

38-летнюю жительницу уже привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Она несколько месяцев провела в колонии-поселении, однако после освобождения в отношении нее вновь возбудили уголовное дело. Женщину вызвали на допрос, но по месту регистрации ее не застали.