«Проблемы с деньгами? Я знаю выход!»: новый знакомый подставил сибирячку и оставил ее с долгами

После знакомства в сети сибирячка потеряла более 400 тысяч рублей! Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на МВД региона, жительница Усть-Илимска переписывалась с мужчиной. Сначала все шло хорошо — они делились историями из жизни, рассказывали о себе.