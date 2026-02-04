«Проблемы с деньгами? Я знаю выход!»: новый знакомый подставил сибирячку и оставил ее с долгами

После знакомства в сети сибирячка потеряла более 400 тысяч рублей! Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на МВД региона, жительница Усть-Илимска переписывалась с мужчиной. Сначала все шло хорошо — они делились историями из жизни, рассказывали о себе.
В какой-то момент 39-летняя женщина пожаловалась, что денег ни на что не хватает. Тогда приятель посоветовал ей освоить торговлю криптовалютой на бирже. Жертва и не подозревала, в какую историю впутывается.
— Мужчина познакомил ее со своей родственницей, которая подробно рассказала о принципах торговли. Посоветовала скачать специальное приложение, внести деньги на «онлайн-кошельки». Женщина начала совершать сделки, — рассказывают в агентстве.
Чтобы сибирячка поверила в реальность заработка, ей позволили вывести якобы заработанные 1,9 тысячи рублей. Она так обрадовалась и … взяла кредит. За 20 дней перевела более 400 тысяч рублей. Конечно, попытка вывести прибыль не увенчалась успехом, счет заблокировался.
Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Полиция призывает не верить в рассказы о легком и быстром заработке в интернете. Это всегда обман!
