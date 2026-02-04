В военкомате во Львовской области умер мужчина

В военкомате Львовской области на западе Украины скончался мужчина, сообщили в областном военкомате.
Военнослужащие группы оповещения и представитель полиции остановили гражданина для проверки документов. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский доставил его в Яворовский районный ТЦК (военкомат).
По данным военкомата, его оставили в комнате отдыха, где через некоторое время другие военнообязанные заметили, что ему стало плохо. Дежурный обнаружил, что мужчина без признаков жизни. После осмотра врачи констатировали смерть, позднее было установлено, что причиной стала алкогольная интоксикация.
Ранее сотрудники территориального центра комплектования протаранили автомобиль с гражданскими лицами в украинском городе Черкассы и после этого мобилизовали водителя этой машины.