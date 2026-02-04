ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в исправительной колонии в Краснодарском крае

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России предотвратили теракт в одной из исправительных колоний в Краснодарском крае. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ФСБ.