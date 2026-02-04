Ричмонд
Столетняя женщина погибла при пожаре в жилом доме в Томской области

В селе Яр Томской области в результате пожара в частном доме погибла столетняя местная жительница.

Источник: Аргументы и факты

В селе Яр Томской области в результате пожара в частном доме погибла столетняя местная жительница, передает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, возгорание охватило жилой дом с надворными постройками на площади 274 квадратных метра. Предварительной причиной ЧП называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В МЧС отмечают, что к моменту прибытия пожарных расчетов жилой дом с постройками были полностью охвачены огнем, а крыша здания обрушилась.

«К сожалению, погибла 100-летняя женщина, ее тело было обнаружено внутри жилого дома возле входной двери», — следует из сообщения ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека погибли, еще один получил травмы в результате пожара на базе отдыха в урочище «Бабик» Бейского района Хакасии.