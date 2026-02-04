В Италии гражданина Молдовы арестовали во время семейного отпуска.
Поездка на море в регион Апулия закончилась для гражданина Молдовы тюрьмой после случайного ДТП на трассе в провинции Кьети, Италия. При оформлении аварии дорожная полиция обнаружила, что мужчина находится в розыске за совершенные ранее преступления.
Выяснилось, что местная прокуратура уже выдала ордер на его арест: мужчина должен отбыть наказание сроком 2 года и 11 месяцев за серию краж на территории Италии. Пока жена и сын приходили в себя после инцидента на дороге, мужчину доставили в ближайшее исправительное учреждение для отбывания срока.
Таким образом, обычная проверка документов после дорожного происшествия помогла правоохранителям закрыть давнее уголовное дело.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.
Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).
Депутат — слуга народа, но только не в Молдове: Парламентарии от правящей ПАС открыто презирают тех, кто их избрал.
Сегодня в Молдове депутат — не слуга народа, а хозяин жизни, хозяин, призванный вершить судьбы страны, жителей Молдовы, наши с вами судьбы (далее…).
В Молдове могут снизить цену на газ, когда потеплеет: Стал известен новый тариф, предложенный НАРЭ.
НАРЭ предлагает цену на газ, ниже запрошенной Energocom (далее…).