СВО
Отпуск в Италии закончился арестом и тюремным сроком: После случайного ДТП выяснилось, что гражданин Молдовы находится в розыске за серию краж

Источник: Комсомольская правда

В Италии гражданина Молдовы арестовали во время семейного отпуска.

Поездка на море в регион Апулия закончилась для гражданина Молдовы тюрьмой после случайного ДТП на трассе в провинции Кьети, Италия. При оформлении аварии дорожная полиция обнаружила, что мужчина находится в розыске за совершенные ранее преступления.

Выяснилось, что местная прокуратура уже выдала ордер на его арест: мужчина должен отбыть наказание сроком 2 года и 11 месяцев за серию краж на территории Италии. Пока жена и сын приходили в себя после инцидента на дороге, мужчину доставили в ближайшее исправительное учреждение для отбывания срока.

Таким образом, обычная проверка документов после дорожного происшествия помогла правоохранителям закрыть давнее уголовное дело.

