Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кровля многоквартирного дома в Башкирии частично обрушилась

Крыша в многоквартирном двухэтажном доме в Кушнаренковском районе Башкирии 4 февраля частично обрушилась, заявили в МЧС республики.

Крыша в многоквартирном двухэтажном доме в Кушнаренковском районе Башкирии 4 февраля частично обрушилась, заявили в МЧС республики.

Частично обрушилась обрушилась четырехскатная металлическая кровля, повредив газовую трубу. Возгорания не произошло.

Как уточняется, пострадавших при обрушении нет. К месту обрушения прибыли экстренные службы, мониторинг осуществляется с помощью БПЛА.

Читайте материал «При пожаре в девятиэтажке в российском регионе погибли три человека».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше