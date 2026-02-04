Кровля многоквартирного дома в Башкирии частично обрушилась

Крыша в многоквартирном двухэтажном доме в Кушнаренковском районе Башкирии 4 февраля частично обрушилась, заявили в МЧС республики.
Частично обрушилась обрушилась четырехскатная металлическая кровля, повредив газовую трубу. Возгорания не произошло.
Как уточняется, пострадавших при обрушении нет. К месту обрушения прибыли экстренные службы, мониторинг осуществляется с помощью БПЛА.
Читайте материал «При пожаре в девятиэтажке в российском регионе погибли три человека».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше