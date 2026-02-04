Отказ двигателя стал причиной задержки рейса Красноярск — Фукуок

Самолёт, предварительно, не могут заменить из-за нехватки бортов у авиаперевозчика. Пассажиры ждут уже более суток, и ожидается, что лайнер вылетит не ранее 10:00 мск. Хотя ремонт может затянуться ещё на сутки.