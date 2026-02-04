Отказ двигателя стал причиной задержки рейса Красноярск — Фукуок

Самолёт, предварительно, не могут заменить из-за нехватки бортов у авиаперевозчика. Пассажиры ждут уже более суток, и ожидается, что лайнер вылетит не ранее 10:00 мск. Хотя ремонт может затянуться ещё на сутки.
Напомним, сотни пассажиров более суток не могут вылететь из Красноярска во Вьетнам. Рейс многократно переносили из-за технических проблем с самолётом. Life.ru показывал видео с обстановкой в зале ожидания аэропорта.
Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.