Отказ двигателя стал причиной задержки рейса Красноярск — Фукуок

Отказ двигателя стал причиной многочасовой задержки рейса «Красноярск — Фукуок» авиакомпании Azur Air. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Самолёт, предварительно, не могут заменить из-за нехватки бортов у авиаперевозчика. Пассажиры ждут уже более суток, и ожидается, что лайнер вылетит не ранее 10:00 мск. Хотя ремонт может затянуться ещё на сутки.

Напомним, сотни пассажиров более суток не могут вылететь из Красноярска во Вьетнам. Рейс многократно переносили из-за технических проблем с самолётом. Life.ru показывал видео с обстановкой в зале ожидания аэропорта.

