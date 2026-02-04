Ричмонд
Суд в Москве отменил приговор телеведущей Лазаревой*

Московский городской суд отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Материалы направили на новое рассмотрение. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила судья.

— Приговор отменить, передав дело на новое рассмотрение мировому судье, — передает решение судьи РИА Новости.

Лазарева* дважды в течение одного года нарушила закон об иноагентах. Телеведущая все равно продолжила публиковать материалы без соответствующей плашки. Следователи завели в ее отношении уголовное дело. В июле прошлого года материалы поступили в суд. В октябре 2025-го ее заочно приговорили к семи годам колонии. Лазарева* скрывается от следствия за границей.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.