ВСУ ударили по Брянской области HIMARS и «Нептунами»

Российские силы ПВО сумели перехватить управляемые ракеты «Нептун» и 11 беспилотников, однако часть средств поражения достигла целей. В результате удара по посёлку Глинищево Брянского района полностью разрушен один жилой кирпичный дом, повреждены 20 частных домов и 27 квартир в многоквартирном доме, а также окна в здании больницы. К сожалению, при обстреле пострадала мирная жительница, получившая множественные ранения.