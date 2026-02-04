Ричмонд
ВСУ ударили по Брянской области HIMARS и «Нептунами»

Украинские вооружённые силы нанесли комбинированный удар по территории Брянской области, применив системы залпового огня HIMARS, реактивные беспилотники самолётного типа и управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Российские силы ПВО сумели перехватить управляемые ракеты «Нептун» и 11 беспилотников, однако часть средств поражения достигла целей. В результате удара по посёлку Глинищево Брянского района полностью разрушен один жилой кирпичный дом, повреждены 20 частных домов и 27 квартир в многоквартирном доме, а также окна в здании больницы. К сожалению, при обстреле пострадала мирная жительница, получившая множественные ранения.

«Мирная жительница получила множественные ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — заявил губернатор.

В Бежицком районе Брянска осколками повреждены три гражданских автомобиля. На месте происшествия работают все оперативные и экстренные службы, проводится обследование территории и оценка ущерба.

Ранее в результате атаки украинских FPV-дронов на Климовский район Брянской области пострадали два мирных жителя. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что женщина получила минно-взрывную травму кисти и находится в больнице под наблюдением врачей. Ещё один мирный житель получил тяжёлые осколочные ранения при попадании дрона в гражданский автомобиль в деревне Рудня Цата.

