«Главный свидетель — 4-летний мальчик». В Могилеве детские воспоминания помогли посадить на 16 лет убийцу, оправданного в 2005 году

В Могилеве раскрыто убийство 20-летней давности, сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.
Жуткое убийство произошло в 2005 году. В своей квартире была обнаружена убитой 27-летняя могилевчанка. Тогда главный подозреваемый был оправдан. Но инновационные следственные методы позволили возобновить уголовное дело.
Трагедии предшествовала бытовая кража. В феврале 2005-го 24-летний могилевчанин, который работал у частного предпринимателя, украл у нанимателя электродрель. Хозяин узнал и потребовал возместить ущерб. Молодой человек хотел попросить об отсрочке и для этого пошел к жене работодателя, пока тот был в отъезде.
Изначальная версия следствия предполагала, что женщина назвала незваного гостя вором и попыталась вытолкать за дверь. Мужчина в пылу ссоры схватился за нож и нанес молодой матери ряд ударов, в том числе — прямо в сердце. В это время в квартире были два маленьких ребенка: четырехлетний мальчик и его брат, которому не было еще и года.
Убийца инсценировал ограбление, разбросал все вещи из шкафов и ушел, прихватив с собой только фотоаппарат, который позже выбросил в реку.
Сначала фигурант сознался в содеянном, но на суде заявил, что, когда пришел в квартиру, женщина была уже мертва. Тогда суд его оправдал по делу об убийстве, признав виновным лишь только в имущественном преступлении.
Однако спустя 20 лет было решено возобновить расследование на основании показаний теперь уже взрослого сына погибшей. Могилевчанин рассказал, что в тот вечер через узорчатое рифленое стекло двери он видел, что происходило в соседней комнате. Восстановить фрагменты жутких детских воспоминаний помог специалист-психолог, применивший метод активизации памяти.
Мужчина детально воспроизвел события того вечера. Он рассказал, что мама спокойно разговаривала с пришедшим мужчиной, а тот резко перешел на крик, были слышны звуки борьбы, а затем — жуткая тишина. Он вспомнил, что после расправы убийца обошел все комнаты, видел спящих детей. Он даже запомнил лицо и рослую фигуру мужчины. Когда тот ушел, ребенок всю ночь просидел рядом с телом матери, а под утро, когда заплакал младший брат, забрался к нему в кроватку и уснул.
К доказательствам присовокупили и показания бывшего соседа обвиняемого по камере. Тот сказал, что сразу после задержания в 2005-м фигурант подробно рассказал ему все детали преступления.
Теперь уже 45-летнему обвиняемому инкриминировали убийство, совершенное с особой жестокостью, заведомое оставление в опасности малолетних, тайное похищение имущества (п. 6 ч.2 ст. 139, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси).
Последние два обвинения прекратили за истечением срока давности. Но для особо тяжкого преступления срок давности не истек. Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам и 2 месяцам заключения в колонии в условиях усиленного режима. В пользу потерпевшей стороны с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Тем временем СОБР и ОМОН по одному делу задержали шестерых белорусов, которым грозит по 20 лет тюрьмы: «Задержанным от 18 до 53 лет».
А еще мы писали, что около 230 летучих мышей проникли в кабинет русского языка в гимназии в Солигорске: «Стоял неприятный запах и писк, слышались звуки возни».