«Главный свидетель — 4-летний мальчик». В Могилеве детские воспоминания помогли посадить на 16 лет убийцу, оправданного в 2005 году

Мужчина детально воспроизвел события того вечера. Он рассказал, что мама спокойно разговаривала с пришедшим мужчиной, а тот резко перешел на крик, были слышны звуки борьбы, а затем — жуткая тишина. Он вспомнил, что после расправы убийца обошел все комнаты, видел спящих детей. Он даже запомнил лицо и рослую фигуру мужчины. Когда тот ушел, ребенок всю ночь просидел рядом с телом матери, а под утро, когда заплакал младший брат, забрался к нему в кроватку и уснул.