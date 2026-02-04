ВСУ нанесли удар по Брянской области с применением HIMARS и БПЛА

Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, беспилотников самолетного типа и ракет «Нептун». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Тelegram-канале.
По его словам, атака велась сразу несколькими средствами поражения. Подробности о возможных разрушениях и пострадавших уточняются.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 4 февраля силы противовоздушной обороны России уничтожили 24 украинских дрона над регионами страны.
Большая часть из них — 11 беспилотников — была сбита именно над Брянской областью. Еще восемь дронов ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью и один — над Астраханской областью.
Накануне в Минобороны России заявляли о мощном ночном ударе по объектам киевского режима в ответ на многочисленные атаки по гражданской инфраструктуре на территории России.