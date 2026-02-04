Ричмонд
ВСУ нанесли удар по Брянской области с применением HIMARS и БПЛА

Губернатор Брянской области сообщил о комбинированной атаке ВСУ с использованием ракет и дронов.

Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, беспилотников самолетного типа и ракет «Нептун». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Тelegram-канале.

По его словам, атака велась сразу несколькими средствами поражения. Подробности о возможных разрушениях и пострадавших уточняются.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 4 февраля силы противовоздушной обороны России уничтожили 24 украинских дрона над регионами страны.

Большая часть из них — 11 беспилотников — была сбита именно над Брянской областью. Еще восемь дронов ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью и один — над Астраханской областью.

Накануне в Минобороны России заявляли о мощном ночном ударе по объектам киевского режима в ответ на многочисленные атаки по гражданской инфраструктуре на территории России.

