«Родители боятся за жизнь своих детей»: девятиклассник заявился в школу с ножом

В школе деревни Юматово в Уфимском районе ученик 9 класса, оставшийся на второй год пронес на урок складной нож и замахивался им на соседа по парте. На ситуацию главе Башкирии Радию Хабирову пожаловался местный житель. По его словам, инцидент произошел в прошлый четверг, 29 января.
— Учитель не приняла никаких мер, не вызвала полицию, а ученик продолжал размахивать ножом и не реагировал на замечания. Педагог вместо того, чтобы остановить урок, продолжила его вести, подвергая риску жизни детей в классе. Родители класса и школы бояться за жизнь своих детей, — заявил житель Юматово.
На жалобу оперативно отреагировали в администрации Уфимского района. Там озвучили немного другую версию случившегося.
— Во время урока технологии в 9 классе учитель заметил у одного из обучающихся складной нож в закрытом виде. Информация была незамедлительно передана классному руководителю и заместителю директора по воспитательной работе. Нож был изъят, проведена профилактическая беседа с обучающимся и классом, родители были проинформированы в тот же день. Администрация школы провела проверку и запланировала рассмотрение ситуации на Совете профилактики школы. Направлено письмо в ЧОП об усилении мер пропускного режима, — передали представители власти.
Этим ответом житель Юматово был неудовлетворен. Он заявил, что администрацию «ввели в заблуждение», поскольку подросток «доставал нож не один раз, но при этом урок продолжался: “Ни директор, ни завуч не нажимали тревожную кнопку, охрана школы самоустранилась”.
Напомним, накануне в уфимской гимназии № 16 произошло ЧП: девятиклассник пришел в школу со страйкбольным автоматом и ножом, выстрелил в учителя, с которым у него был конфликт, а затем взорвал несколько петард. Педагог отделался синяком на щеке. Парня задержали — на допросе он заявил, что хотел лишь припугнуть преподавателя и одноклассников. По факту инцидента было заведено дело о халатности.