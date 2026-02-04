«Родители боятся за жизнь своих детей»: девятиклассник заявился в школу с ножом

— Во время урока технологии в 9 классе учитель заметил у одного из обучающихся складной нож в закрытом виде. Информация была незамедлительно передана классному руководителю и заместителю директора по воспитательной работе. Нож был изъят, проведена профилактическая беседа с обучающимся и классом, родители были проинформированы в тот же день. Администрация школы провела проверку и запланировала рассмотрение ситуации на Совете профилактики школы. Направлено письмо в ЧОП об усилении мер пропускного режима, — передали представители власти.