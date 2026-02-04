Ричмонд
ФСБ показала кадры предотвращения теракта в колонии на Кубани

ТАСС, 4 февраля. Центр общественных связей ФСБ показал кадры предотвращения теракта в одной из исправительных колоний в Краснодарском крае сотрудниками ФСБ и ФСИН России.

В результате совместных действий сотрудников фигуранта задержали при попытке совершения теракта. Как отметили в пресс-бюро ФСИН России, готовилось вооруженное нападение на сотрудников исправительной колонии.

Были изъяты орудия нападения и предотвращена дезорганизация деятельности исправительного учреждения. Пострадавших и нанесения имущественного ущерба не допущено.

На видео задержанный признался, что хотел устроить пожар и убить сотрудников с помощью самодельных ножей.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК РФ.