Главу ОПГ приговорили к 22 годам тюрьмы за убийство и разбой в Хабаровске

Четверо ранее судимых мужчин создали группу в 2023—2024 годах для нападений на состоятельных бизнесменов из ближнего зарубежья. В 2023 году они ограбили сына владельца магазина в Хабаровске, похитив деньги и ценности на 2,7 миллиона рублей. В феврале 2024 года они избили до смерти мужчину, нанесли тяжелые травмы его жене и похитили имущество на сумму свыше 7,8 миллиона рублей.