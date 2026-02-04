Ричмонд
Главу ОПГ приговорили к 22 годам тюрьмы за убийство и разбой в Хабаровске

Главарю ОПГ в Хабаровске дали 22 года колонии и миллионный штраф за серию жестоких разбойных нападений и убийства.

Главарю ОПГ в Хабаровске дали 22 года колонии и миллионный штраф за серию жестоких разбойных нападений и убийства. Его подельники также получили длительные сроки, сообщает следственное управление СК по региону.

Четверо ранее судимых мужчин создали группу в 2023—2024 годах для нападений на состоятельных бизнесменов из ближнего зарубежья. В 2023 году они ограбили сына владельца магазина в Хабаровске, похитив деньги и ценности на 2,7 миллиона рублей. В феврале 2024 года они избили до смерти мужчину, нанесли тяжелые травмы его жене и похитили имущество на сумму свыше 7,8 миллиона рублей.

«Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере один миллион рублей», — сообщили в СК.

Соучастники получили ещё более суровые приговоры: один из них приговорён к пожизненному заключению и штрафу в миллион рублей, двое других — к 18 и 13 годам колонии строгого режима с крупными штрафами. Всем им вменили статьи за разбой и убийство.

