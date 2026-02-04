Уборщица вместе с мужем украла из квартиры москвички семь миллионов рублей

Мужа подозреваемой поймали на улице Академика Янгеля. Саму женщину задержали на одном из московских вокзалов. Правоохранители выяснили, что супруги придумали себе мнимое алиби, чтобы отвести от себя подозрения. Они съездили в Петербург и вернулись в Москву. Силовики нашли похищенные деньги и вернули жительнице столицы. В отношении супругов возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.