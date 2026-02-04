Ричмонд
Школьник из Кодинска спас одноклассников от вооруженной девочки

Последствия нападения девочки на школу № 4 в сибирском Кодинске могли быть более трагичными: как стало известно «РГ», агрессивную восьмиклассницу отвлек на себя один из школьных товарищей.

Источник: Российская газета

Когда девочка с ножом пришла в класс, ее первым увидел один из школьников.

— Он ее толкнул и побежал на выход, чтобы увести из класса, — рассказали «РГ» родители одного из школьников-очевидцев. — Она побежала за ним. И в этот момент проходила девочка из параллельного 8 класса.

«Хочешь, я тебя убью?!» — хладнокровно спросила нападавшая. И почти сразу ударила девочку ножом — лезвие чудом на задело почку.

Ранее сообщалось, что ученики школы № 4 пребывают в шоковом состоянии: дети опасаются возможной мести брата задержанной вооруженной девочки. Сегодня в учебном заведении работает бригада психологов.