Школьник из Кодинска спас одноклассников от вооруженной девочки

Когда девочка с ножом пришла в класс, ее первым увидел один из школьников.
— Он ее толкнул и побежал на выход, чтобы увести из класса, — рассказали «РГ» родители одного из школьников-очевидцев. — Она побежала за ним. И в этот момент проходила девочка из параллельного 8 класса.
«Хочешь, я тебя убью?!» — хладнокровно спросила нападавшая. И почти сразу ударила девочку ножом — лезвие чудом на задело почку.
Ранее сообщалось, что ученики школы № 4 пребывают в шоковом состоянии: дети опасаются возможной мести брата задержанной вооруженной девочки. Сегодня в учебном заведении работает бригада психологов.