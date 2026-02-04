«Россети» восстановили всю штатную схему электроснабжения в Мурманске

«Полностью восстановили штатную схему электроснабжения Мурманска. Ночью завершили работы на ещё одной линии электропередачи: смонтировали провод и в 07:14 подали напряжение. В настоящее время функционируют все ЛЭП, обеспечивающие электроснабжение Мурманска», — говорится в сообщении.
В «Россети Северо-Запад» добавили, что в ближайшее время планируется демонтаж временных деревянных конструкций, которые заменят на постоянные металлические опоры. Во время этих работ мощность для электроснабжения Мурманска будет полностью сохранена.
Ранее сообщалось, что Мурманский морской торговый порт (ММТП) и Мурманский балкерный терминал (МБТ) возобновили работу после очередного отключения электричества, вызванного аварией на временных линиях. Отключение было введено намеренно для снижения нагрузки на энергосистему, которая ещё не полностью восстановлена после обрушения пяти опор ЛЭП 23 января.
