Остановка рухнула на женщину в Саратове

Ранее КП-Иркутск рассказывала историю девочки, которая родилась с весом меньше килограмма. Маму «торопливой» малышки не обнадеживали и готовили к худшему, но та не хотела верить в печальные прогнозы. Как показала судьба — не зря. Подробности здесь.