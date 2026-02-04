Ричмонд
Остановка рухнула на женщину в Саратове

Пострадавшая находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Остановка упала на 63-летнюю женщину в Саратове. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, случилось все днем 3 февраля 2026 года на улице Прудной.

— Женщина получила травмы, ее доставили в больницу. Сейчас врачи следят за состоянием пострадавшей и оказывают необходимую помощь, — пишут журналисты.

В это время следователи завели уголовное дело по статье о халатности. Предстоит выяснить, почему рухнула остановка. Также необходимо найти ответственных за имущество и эту территорию. Расследование продолжается, все обстоятельства уточняются.

