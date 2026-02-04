Ричмонд
В Челябинске суд отправил в СИЗО адвоката Евгения Абрамовских

Решение принял Тракторозаводский райсуд, удовлетворив ходатайство следователя.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске суд отправил в СИЗО адвоката Евгения Абрамовских, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Решение принял Тракторозаводский райсуд, удовлетворив ходатайство следователя.

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали до 2 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 39-летнего адвоката.

По версии следствия, Абрамовских, действуя в сговоре с другим членом региональной адвокатской палаты, помогал осужденному смягчить обвинительный приговор. «Заручившись поддержкой в правоохранительных органах, адвокат предложил свои услуги в качестве посредника при передаче взятки должностным лицам. Предварительная сумма взятки составила не менее 2 млн рублей», — комментировали контрразведчики.

Адвоката задержали 3 февраля. Он действовал в сговоре с адвокатом Александром Урычевым, которого в ноябре прошлого года задержали сотрудники УФСБ. После задержания его также отправили в СИЗО.