Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве уборщица с мужем украли из квартиры 7,4 млн рублей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали уборщицу и ее мужа, которые обвиняются в краже более 7,4 млн рублей из квартиры на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

Васенин рассказал, что в полицию за помощью обратилась женщина, проживающая на Старокрымской улице. Она сообщила, что из ее квартиры украдено более 7,4 млн рублей. «В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники управления уголовного розыска московского главка и отдела МВД России по району Южное Бутово в течение суток на территории столичного вокзала задержали 52-летнюю женщину», — сказал он.

Как установили правоохранители, гражданка работала уборщицей у потерпевшей и во время одной из уборок обнаружила в квартире крупную сумму наличных. Для совершения кражи злоумышленница передала ключ от входной двери своему мужу. Для создания алиби фигуранты в день кражи выехали в Санкт-Петербург, после чего вернулись в столицу. «Полицейские задержали мужчину по месту жительства на улице Академика Янгеля», — уточнил начальник пресс-службы.

По его словам, похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым предъявлены обвинения, они арестованы.