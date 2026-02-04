В Москве уборщица с мужем украли из квартиры 7,4 млн рублей

Васенин рассказал, что в полицию за помощью обратилась женщина, проживающая на Старокрымской улице. Она сообщила, что из ее квартиры украдено более 7,4 млн рублей. «В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники управления уголовного розыска московского главка и отдела МВД России по району Южное Бутово в течение суток на территории столичного вокзала задержали 52-летнюю женщину», — сказал он.
Как установили правоохранители, гражданка работала уборщицей у потерпевшей и во время одной из уборок обнаружила в квартире крупную сумму наличных. Для совершения кражи злоумышленница передала ключ от входной двери своему мужу. Для создания алиби фигуранты в день кражи выехали в Санкт-Петербург, после чего вернулись в столицу. «Полицейские задержали мужчину по месту жительства на улице Академика Янгеля», — уточнил начальник пресс-службы.
По его словам, похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым предъявлены обвинения, они арестованы.