В школах в Белгородской области после обстрела ввели дистант

Вечером во вторник Гладков сообщил, что повреждения энергосистемы зафиксированы после массированной ракетной атаки ВСУ по Белгороду и Белгородской области, пострадавших нет. Позже он информировал, что идет восстановление энергетической инфраструктуры.
«Для детей и учащихся Ивнянского, Ракитянского, Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Прохоровского, Корочанского и Яковлевского округов школы и учреждения СПО будут работать в дистанционном формате — именно сегодня, детские сады — в режиме дежурных групп», — написал Гладков в Telegram-канале.
Глава области подчеркнул, что это решение связано с объемом повреждений инфраструктуры после вчерашнего обстрела. При этом учебные заведения города Белгорода работают в очном формате. Губернатор также предупредил, что в течение дня в ходе восстановительных работ возможны аварийные отключения.