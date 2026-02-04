Ричмонд
В школах в Белгородской области после обстрела ввели дистант

БЕЛГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Власти Белгородской области в среду перевели школы и колледжи в десяти округах региона на дистанционный формат из-за последствий ночного ракетного обстрела объектов энергетики, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

Вечером во вторник Гладков сообщил, что повреждения энергосистемы зафиксированы после массированной ракетной атаки ВСУ по Белгороду и Белгородской области, пострадавших нет. Позже он информировал, что идет восстановление энергетической инфраструктуры.

«Для детей и учащихся Ивнянского, Ракитянского, Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Прохоровского, Корочанского и Яковлевского округов школы и учреждения СПО будут работать в дистанционном формате — именно сегодня, детские сады — в режиме дежурных групп», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава области подчеркнул, что это решение связано с объемом повреждений инфраструктуры после вчерашнего обстрела. При этом учебные заведения города Белгорода работают в очном формате. Губернатор также предупредил, что в течение дня в ходе восстановительных работ возможны аварийные отключения.