Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое школьников в Башкирии готовили диверсию на железной дороге

В отношении них возбудили уголовное дело.

Источник: Следственный комитет России

В Башкирии двое 15-летних подростков готовили теракт на железной дороге в Янауле. Об этом сообщил Следком России.

По данным следствия, за 15 тысяч рублей они подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. Это был заказ интернет-вербовщиков, действующих против интересов России.

Подростков задержали полицейские. Обещанных денег школьники не получили. В отношении них возбудили уголовное дело. Им предъявили обвинение по статье.

«Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».Следователи провели обыски, допросы, назначили экспертизы. Суд заключил их под стражу.