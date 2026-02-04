Двое школьников в Башкирии готовили диверсию на железной дороге

В Башкирии двое 15-летних подростков готовили теракт на железной дороге в Янауле. Об этом сообщил Следком России.
По данным следствия, за 15 тысяч рублей они подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. Это был заказ интернет-вербовщиков, действующих против интересов России.
Подростков задержали полицейские. Обещанных денег школьники не получили. В отношении них возбудили уголовное дело. Им предъявили обвинение по статье.
«Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».Следователи провели обыски, допросы, назначили экспертизы. Суд заключил их под стражу.