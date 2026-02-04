На Ставрополье дети подожгли петарду и получили тяжелые травмы

На Ставрополье двое детей получили тяжелые минно-взрывные травмы, когда решили поджечь найденную на улице петарду. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь».
Двоих пострадавших доставили в республиканскую детскую больницу. У обоих обнаружены рваные и обожженные раны. По данным медиков, дети поступили с тяжелыми минно-взрывными травмами из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
Предварительная информация гласит, что ребята нашли петарду на улице. При попытке ее поджечь изделие взорвалось прямо в руке у одного из них. В результате оба получили серьезные повреждения: тяжелые травмы кистей с отрывом пальцев, ссадины лица и травмы глаз.
Состояние детей врачи оценивают как стабильно тяжелое. Одному из пострадавших уже провели ампутацию третьего, четвертого и пятого пальцев на левой руке. Лечение предстоит долгое и сложное.
Этот случай — не первый в регионе. Буквально месяц назад похожее происшествие произошло в соседней Карачаево-Черкесии. Там двое мальчиков 9 и 11 лет получили рваные раны лица и конечностей после того, как пересыпали содержимое петарды в стеклянную банку и подожгли ее.
Самый тяжелый инцидент случился в новогоднюю ночь в Дагестане. В больницу Буйнакска доставили 40-летнего мужчину, который из-за пиротехники лишился обеих кистей.
