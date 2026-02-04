На Ставрополье дети подожгли петарду и получили тяжелые травмы

Этот случай — не первый в регионе. Буквально месяц назад похожее происшествие произошло в соседней Карачаево-Черкесии. Там двое мальчиков 9 и 11 лет получили рваные раны лица и конечностей после того, как пересыпали содержимое петарды в стеклянную банку и подожгли ее.