В колонии на Кубани предотвращен теракт. Что известно

В Краснодарском крае пресечена попытка террористического акта в исправительном учреждении. Осужденный планировал вооруженное нападение на сотрудников администрации и поджог.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли попытку теракта в одном из исправительных учреждений. Заключенный планировал поджог и убийство сотрудников колонии.

РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает, что организатором нападения оказался выходец из Центрально-Азиатского региона 1980 года рождения. Фигурант был задержан непосредственно при попытке совершения преступления, пострадавших и имущественного ущерба нет.

Согласно информации пресс-бюро ФСИН, оперативная информация о подготовке преступления была получена своевременно, что позволило предотвратить дезорганизацию деятельности исправительного учреждения.

ТАСС пишет, что фигурант сначала намеревался устроить пожар, уничтожив здание тюремного клуба, а затем совершить нападение на сотрудников администрации. Для этого он использовал легковоспламеняющиеся жидкости: бензин он слил из технической тары, а ацетон взял в швейном цехе.

Телеграм-канал 112 отмечает, что в качестве холодного оружия злоумышленник использовал самодельные заточки, которые он изготовил из переделанных швейных принадлежностей в промышленной зоне колонии.

РБК приводит информацию о возбуждении уголовного дела следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю. По статье о приготовлении к теракту фигуранту грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.