В колонии на Кубани предотвращен теракт. Что известно

ТАСС пишет, что фигурант сначала намеревался устроить пожар, уничтожив здание тюремного клуба, а затем совершить нападение на сотрудников администрации. Для этого он использовал легковоспламеняющиеся жидкости: бензин он слил из технической тары, а ацетон взял в швейном цехе.