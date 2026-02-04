В крымских реках нашли превышение химических загрязнений

Об этом говорится в исследовании, которое провели сотрудники «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Специалисты взяли 11 проб воды в разных реках полуострова. Случаев высокого или экстремально высокого загрязнения не обнаружили, но превышения норм все же есть.
Реки, в которых обнаружили загрязнение:
аммонийный азот — река Салгир в селе Двуречье;
нитритный азот — реки Таракташ (Судак), Салгир (Двуречье, выше и ниже поселка Грэсовский), Малый Салгир в Симферополе;
органические вещества — Салгир выше и ниже Грэсовского, в районе Двуречья и в черте Симферополя, а также река Биюк-Карасу выше Белогорска;
фосфатный фосфор — Салгир в Двуречье;
биологическое потребление кислорода (БПК5) — реки Таракташ (Судак), Ускут (Приветное), Биюк-Карасу (ниже Белогорска), Салгир (Двуречье), Малый Салгир (Симферополь).