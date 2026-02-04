Ричмонд
В крымских реках нашли превышение химических загрязнений

Гидрологи зафиксировали загрязнение некоторых рек Крыма нитритным, аммонийным азотом и органическими веществами.

Источник: Аргументы и факты

Об этом говорится в исследовании, которое провели сотрудники «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Специалисты взяли 11 проб воды в разных реках полуострова. Случаев высокого или экстремально высокого загрязнения не обнаружили, но превышения норм все же есть.

Реки, в которых обнаружили загрязнение:

аммонийный азот — река Салгир в селе Двуречье;

нитритный азот — реки Таракташ (Судак), Салгир (Двуречье, выше и ниже поселка Грэсовский), Малый Салгир в Симферополе;

органические вещества — Салгир выше и ниже Грэсовского, в районе Двуречья и в черте Симферополя, а также река Биюк-Карасу выше Белогорска;

фосфатный фосфор — Салгир в Двуречье;

биологическое потребление кислорода (БПК5) — реки Таракташ (Судак), Ускут (Приветное), Биюк-Карасу (ниже Белогорска), Салгир (Двуречье), Малый Салгир (Симферополь).