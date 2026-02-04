В Перми завершено расследование дела о массовом отравлении в «Хлебнице»

В конце декабря 2024 — начале января 2025 года в пекарне «Хлебница» произошло грубое нарушение технологии приготовления продуктов. В результате после их употребления за медицинской помощью обратились 75 человек. У пострадавших был диагностирован сальмонеллёз и другие заболевания.