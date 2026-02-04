В Перми завершено расследование дела о массовом отравлении в «Хлебнице»

Двух сотрудников компании, по вине которых пострадали десятки людей, будут судить из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
В конце декабря 2024 — начале января 2025 года в пекарне «Хлебница» произошло грубое нарушение технологии приготовления продуктов. В результате после их употребления за медицинской помощью обратились 75 человек. У пострадавших был диагностирован сальмонеллёз и другие заболевания.
Пермяки обратились в суд. Согласно решениям суда Свердловского и Дзержинского районов, 18 гражданских исков закончились мировым соглашением. Ещё 13 были удовлетворены судом полностью или частично.
Следствие установило, что к отравлению привели действия исполнительного директора и технолога по качеству продукции. Они обвиняются в нарушении санитарных правил, повлёкшем массовое заболевание людей.
В ходе расследования были проведены десятки судебно-медицинских экспертиз и проверено 170 образцов пищевой продукции. В них были обнаружены бактерии сальмонеллы. Собранных доказательств оказалось достаточно, и теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемым грозит до 2 лет лишения свободы.