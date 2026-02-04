Политолог: убить сына Каддафи мог кто угодно

Вряд ли стоит искать большого политического значения в убийстве сына бывшего ливийского лидера, считает Иван Бочаров. Это событие не должно повлиять на политический расклад сил в Ливии. У Сейфа аль-Ислама были сторонники, которые грезили о возвращении к временам джамахирии, но их не так много.