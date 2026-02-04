Ричмонд
Политолог: убить сына Каддафи мог кто угодно

В Ливии постоянно происходят столкновения, сын экс-лидера страны Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам мог легко попасть под горячую руку в одном из них. Такое мнение в беседе с Новостями Mail высказал программный менеджер РСМД Иван Бочаров.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Сын Каддафи погиб в Ливии при нападении на его дом в Эз-Зинтане. Генпрокуратура страны подтвердила, что Сейф аль-Ислам умер в результате огнестрельных ранений.

Убить его мог кто угодно, так как в Ливии действуют сотни различных группировок. Очень много военизированных формирований, которые не подчиняются правительству национального единства, которое находится в Триполи. Сейф аль-Ислам мог просто попасть под горячую руку в результате столкновений таких группировок.

Иван Бочаров
программный менеджер РСМД

По словам представителя общественного комитета Эз-Зинтана Римаха ад-Дахнуса, Сейф аль-Ислам не подвергался преследованиям и нападениям во время пребывания в городе. Он добавил, что в течение дня, когда произошло убийство сына Каддафи, выстрелов и стычек в городе не было.

Вряд ли стоит искать большого политического значения в убийстве сына бывшего ливийского лидера, считает Иван Бочаров. Это событие не должно повлиять на политический расклад сил в Ливии. У Сейфа аль-Ислама были сторонники, которые грезили о возвращении к временам джамахирии, но их не так много.

Эксперт напомнил, что Ливия сейчас разделена: запад контролируется правительством национального единства, восток — правительством национальной стабильности Ливийской национальной армии, возглавляемый Халифой Хафтором. В сложившейся системе двоевластия не было места Сейф аль-Исламу, уверен Бочаров.