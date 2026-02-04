Бастрыкин попросил у ВККС разрешения возбудить дело против тверского судьи

По данным ведомства, в 2022 году полиция расследовала уголовное дело против двух жителей Твери. Судья через адвоката предложил фигурантам изменить квалификацию обвинения по менее тяжкой статье. Также он пообещал избрать обвиняемым меру пресечения без лишения свободы. За это родственники фигурантов передали Колпикову 10 млн руб. При этом судья не исполнил свои обязательства.