Крымчанин осужден на 18 лет за шпионаж в пользу Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Судом установлено, что с декабря 2024 года по апрель 2025 года мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, сфотографировал расположение систем ПВО в Феодосии. Собранные данные он передавал украинской разведке.
Суд приговори мужчину за госизмену к 18 годам колонии строго режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев.
Ранее мы писали, что Верховный суд РК приговорил жительницу Джанкойского района к 15 годам колонии за государственную измену. Следствие установило, что женщина 1996 года рождения вступила в один из украинских каналов в Telegram и предложила свои услуги по сбору информации о военных аэродромах, средствах ПВО и специальной технике, координатах воинских перевозок и другой информации.