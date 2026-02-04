Крымчанин осужден на 18 лет за шпионаж в пользу Украины

Ранее мы писали, что Верховный суд РК приговорил жительницу Джанкойского района к 15 годам колонии за государственную измену. Следствие установило, что женщина 1996 года рождения вступила в один из украинских каналов в Telegram и предложила свои услуги по сбору информации о военных аэродромах, средствах ПВО и специальной технике, координатах воинских перевозок и другой информации.