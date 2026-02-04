Восьмиклассница подожгла сверстников в школе Красноярска

Как уточняет портал NGS24.RU, инцидент произошел в школе № 153. По предварительным данным, 14-летняя ученица устроила в здании несколько поджогов: она подожгла крышку унитаза в туалете и жалюзи в одном из классов. Огонь удалось ликвидировать сотрудникам школы еще до приезда пожарных расчетов. Также сообщается, что перед задержанием девочка устроила драку. Сейчас с подозреваемой работают сотрудники полиции и пожарный дознаватель.