Восьмиклассница подожгла сверстников в школе Красноярска

Как уточняет портал NGS24.RU, инцидент произошел в школе № 153. По предварительным данным, 14-летняя ученица устроила в здании несколько поджогов: она подожгла крышку унитаза в туалете и жалюзи в одном из классов. Огонь удалось ликвидировать сотрудникам школы еще до приезда пожарных расчетов. Также сообщается, что перед задержанием девочка устроила драку. Сейчас с подозреваемой работают сотрудники полиции и пожарный дознаватель.
Трое детей доставлены в больницу из одной из красноярских школ с ожогами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
По данным ведомства, пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр краевой больницы, где специалисты проводят диагностику их состояния. О причинах случившегося в Минздраве официально не сообщили.
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что ученица 8-го класса принесла в школу бутылку с бензином, облила и подожгла одного из сверстников. Сообщается также, что в рюкзаке у девочки был еще и молоток.