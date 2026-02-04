В Петербурге проверят работу опеки и соцзащиты из-за убийства ребенка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Прокуратура Петербурга проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с убийством 9-летнего мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«Прокуратурой Красносельского района города в рамках проверки будут проведены надзорные мероприятия в области исполнения законодательства в органах опеки муниципального образования “Горелово”, учреждениях соцзащиты, районного комплексного центра социального обслуживания, образовательного учреждения», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что по результатам будет дана принципиальная оценка деятельности должностных лиц уполномоченных органов по раннему выявлению причин и условий, способствовавших произошедшему, а также организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении.
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Октябрьский районный суд Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой Санкт-Петербурга.