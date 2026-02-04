В Иркутске на улице Тимирязева водитель автобуса № 22 сбил пешехода, которая шла по «зебре». Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 59-летний шофер ехал со стороны улицы Грязнова в направлении улицы Ленина.
— Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу на скорой помощи, — уточнили в полиции.
Сейчас автоинспекторы выясняют причины и условия дорожной аварии. Прокуратура Иркутской области проконтролирует ход проверки. Также выяснят тяжесть телесных повреждений, которые получила пешеход.
