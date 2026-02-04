Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске на улице Тимирязева водитель автобуса № 22 сбил пешехода

Известно, что пострадавшая женщина переходила дорогу по «зебре».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Тимирязева водитель автобуса № 22 сбил пешехода, которая шла по «зебре». Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 59-летний шофер ехал со стороны улицы Грязнова в направлении улицы Ленина.

— Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу на скорой помощи, — уточнили в полиции.

Сейчас автоинспекторы выясняют причины и условия дорожной аварии. Прокуратура Иркутской области проконтролирует ход проверки. Также выяснят тяжесть телесных повреждений, которые получила пешеход.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, о расследовании дела пропавшего в Бурятии самолета Ан-2. Целый год экипаж искали в горах. Для выполнения работ из Ачинска в поселок Кырен отправились 12 специалистов. Вечером 19 июля команда поднялась на борт и спустя несколько часов перестала выходить на связь.