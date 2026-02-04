Ричмонд
В Калининграде маршрутный автобус врезался в ограждение: пострадали пять человек

Сегодня утром в центре Калининграда произошло ДТП с участием городского автобуса.

Источник: KaliningradToday

Примерно в 10:00 водитель маршрутного МАЗа на улице Черняховского при повороте направо допустил наезд на дорожное ограждение и световую опору.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали пять человек: четыре пассажира и сам водитель. На месте работают бригады скорой медицинской помощи, которые устанавливают степень тяжести полученных травм.

На месте происшествия также работают сотрудники ГИБДД, выясняющие все обстоятельства случившегося. Движение на данном участке было временно ограничено.