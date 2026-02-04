В Севастополе двухлетний ребенок пострадал в детском саду: СК завел дело

Следственный комитет завел уголовное дело о травмирования двухлетнего ребенка в частном детском саду Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел летом 2025 года. На площадке детского сада двухлетний мальчик упал с игрового комплекса. В результате пострадавший получил травмы. Оказалось, что игровой элемент предназначен для детей в возрасте от трех лет.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Сотрудники СК оценят действия сотрудников дошкольного учреждения.