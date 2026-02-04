Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 лет скрывавшегося после ДТП уроженца Иркутска задержали в Африке сотрудники Интерпола

В Иркутск из ЮАР доставлен 37-летний мужчина, находившийся в международном розыске за нетрезвое вождение. После совершения ДТП в 2021 году иркутянин скрывался в Турции и Южной Африке.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Thomas Bennie/CC0

Сотрудники Интерпола и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Иркутской области в ходе международной операции установили местонахождение мужчины, который пять лет скрывался от уголовного преследования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Уголовное дело в отношении фигуранта было возбуждено в феврале 2021 года. Находясь в микрорайоне Березовый города Иркутска, водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Ситуация осложнялась тем, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав. Чтобы избежать ответственности он покинул пределы России и был объявлен в межгосударственный розыск.

Беглец около года прожил в Турции, после чего перебрался в Южно-Африканскую Республику, где работал в сфере бизнеса и недвижимости. Возвращение обвиняемого в Иркутск стало возможным благодаря слаженному взаимодействию Посольства РФ в ЮАР, Пограничного управления ФСБ России и сотрудников транспортной полиции.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела возобновлено, с задержанным проводятся необходимые следственные действия.