5 лет скрывавшегося после ДТП уроженца Иркутска задержали в Африке сотрудники Интерпола

Уголовное дело в отношении фигуранта было возбуждено в феврале 2021 года. Находясь в микрорайоне Березовый города Иркутска, водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Ситуация осложнялась тем, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав. Чтобы избежать ответственности он покинул пределы России и был объявлен в межгосударственный розыск.