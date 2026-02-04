5 лет скрывавшегося после ДТП уроженца Иркутска задержали в Африке сотрудники Интерпола

Уголовное дело в отношении фигуранта было возбуждено в феврале 2021 года. Находясь в микрорайоне Березовый города Иркутска, водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Ситуация осложнялась тем, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав. Чтобы избежать ответственности он покинул пределы России и был объявлен в межгосударственный розыск.
Беглец около года прожил в Турции, после чего перебрался в Южно-Африканскую Республику, где работал в сфере бизнеса и недвижимости. Возвращение обвиняемого в Иркутск стало возможным благодаря слаженному взаимодействию Посольства РФ в ЮАР, Пограничного управления ФСБ России и сотрудников транспортной полиции.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела возобновлено, с задержанным проводятся необходимые следственные действия.