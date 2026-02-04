Россиянка искупалась в море и получила тяжелое заражение в Таиланде

По данным издания, женщина отдыхала с коллегами. Она успела самостоятельно выбраться на берег, сказав, что её «кто-то укусил», но через час потеряла сознание. Приехавшие медики начали её откачивать.
Позже выяснилось, что соль и бактерии из воды спровоцировали отказ почек, заражение дыхательных путей и отёк мозга. Почти месяц туристка находится в тяжёлом состоянии на ИВЛ, ей делают очистку крови. Врачи отмечают небольшие улучшения и надеются на её спасение.
Лечение стоимостью около 735 тысяч рублей полностью покрывает страховка. Коллеги женщины, чтобы не оставлять её одну, сдали свои билеты и остались рядом в Таиланде.