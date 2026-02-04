Россиянка искупалась в море и получила тяжелое заражение в Таиланде

Позже выяснилось, что соль и бактерии из воды спровоцировали отказ почек, заражение дыхательных путей и отёк мозга. Почти месяц туристка находится в тяжёлом состоянии на ИВЛ, ей делают очистку крови. Врачи отмечают небольшие улучшения и надеются на её спасение.