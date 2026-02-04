Бывшего воронежского министра Геннадия Швыркова отпустили под домашний арест по делу о мошенничестве

Бывшему министру предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадию Швыркову изменили меру пресечения 4 февраля. Заседание прошло в Ленинском райсуде. Подозреваемого в мошенничестве с военными контрактами на сумму не менее 4,8 млн рублей, его отпустили из СИЗО под домашний арест. Там он проведет два месяца — до 4 апреля. Об этом сообщили в суде.
Напомним, о задержании высокопоставленного чиновника стало известно в начале июля 2025 года. Тогда Геннадия Швыркова силовики заподозрили в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (до 10 лет лишения свободы). По ходатайству следователя УФСБ он был заключен в СИЗО.
По версии следствия, в 2025 году Геннадий Швырков, занимавший должность министра, а также другие лица, которые состояли на службе в исполнительных органах госвласти и органах местного самоуправления региона, похитили не менее 4,8 млн. Деньги выделялись из областного бюджета на оказание материальной помощи людям, содействующим в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. Силовики считают, что обвиняемые передавали в мобилизационное управление облправительства и министерство соцзащиты заведомо ложные и недостоверные сведения о лицах, которые якобы оказывали способствовали этому.
Сам Швырков вину свою не признавал.
— Давайте мы эти вопросы оставим следствию. Вы меня должны понять. Я сам удивлен аресту, — говорил он.