Бывшего воронежского министра Геннадия Швыркова отпустили под домашний арест по делу о мошенничестве

По версии следствия, в 2025 году Геннадий Швырков, занимавший должность министра, а также другие лица, которые состояли на службе в исполнительных органах госвласти и органах местного самоуправления региона, похитили не менее 4,8 млн. Деньги выделялись из областного бюджета на оказание материальной помощи людям, содействующим в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. Силовики считают, что обвиняемые передавали в мобилизационное управление облправительства и министерство соцзащиты заведомо ложные и недостоверные сведения о лицах, которые якобы оказывали способствовали этому.