В Усолье-Сибирском двое подростков пытались прокатиться на вагоне электропоезда. Это произошло 1 февраля 2026 года на станции «Зелёный городок». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуре.
— Надзорное ведомство начало проверку, к счастью, предотвратить опасное приключение двух подростков-зацеперов удалось прохожим, — уточнили в прокуратуре.
Свидетели хулиганства уговорили школьников спуститься с вагона. Буквально через несколько секунд после этого поезд начал движение. Авторы видеоролика, который разлетелся по социальным себя обратились к родителям с призывом обсудить с детьми опасность таких «развлечений».
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре на улице Тимирязева 59-летний водитель автобуса № 22 сбил пешехода. Пострадавшая женщина переходила дорогу по «зебре».