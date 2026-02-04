В Молдове бесследно пропала 14-летняя школьница: Ее не могут найти уже восемь месяцев

14-летняя Карина Нямцу, жительница села Бульбоака Ново=Аненского района пропала еще 3 июня 2025 года. Вышла из здания школы и села в авто Volkswagen темно-синего цвета, сообщает поисковый отряд COD.
Приметы: рост 175 см, телосложение среднее, волосы светлые, глаза голубые.
Одежда: как на фото в полный рост.
Просьба ко всем, кто обладает какой-лиюо информацией, подвонить по номерам телефонов: 373−79616381 или 112.
