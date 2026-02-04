Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кипре официально подтвердили гибель экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

Полиция на Кипре официально сообщила об опознании в найденном на побережье теле бывшего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Предприниматель пропал 7 января, его останки обнаружили труднодоступном участке побережья острова.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Обнаруженное на юге острова Кипр тело принадлежит бывшему генеральному директору ОАО «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию британских баз на Кипре.

Владислав Баумгертнер перестал выходить на связь 7 января. Как пишет РБК со ссылкой на издание Philenews, поисковая операция была сосредоточена на скалах мыса Аспро, где ранее зафиксировали последний сигнал его мобильного телефона. Останки в стадии сильного разложения были обнаружены на труднодоступном участке побережья возле британской военной базы «Суверен» (SBA) между городами Писсури и Авдиму.

Владислав Баумгертнер родился в 1972 году в Свердловске, получил инженерное образование на Урале и магистерские степени в Великобритании. Начав карьеру в «Уралэнерго» и АББ, в 2003 году он перешел в группу «Уралкалий», где прошел путь от менеджера до генерального директора и президента компании. В 2011 году он возглавил наблюдательный совет «Белорусской калийной компании» (БКК). Широкую известность он приобрел в 2013 году, когда инициированный им выход из калийного союза с Белоруссией стоил мировому рынку 20 млрд долларов. Вскоре после этого он был задержан в Минске и обвинен в злоупотреблении полномочиями, однако после экстрадиции в Россию в 2015 году дело закрыли. После освобождения предприниматель вернулся в бизнес, возглавив портовую компанию Global Ports, а в последние годы постоянно проживал на Кипре.