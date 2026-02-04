На Кипре официально подтвердили гибель экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

Владислав Баумгертнер родился в 1972 году в Свердловске, получил инженерное образование на Урале и магистерские степени в Великобритании. Начав карьеру в «Уралэнерго» и АББ, в 2003 году он перешел в группу «Уралкалий», где прошел путь от менеджера до генерального директора и президента компании. В 2011 году он возглавил наблюдательный совет «Белорусской калийной компании» (БКК). Широкую известность он приобрел в 2013 году, когда инициированный им выход из калийного союза с Белоруссией стоил мировому рынку 20 млрд долларов. Вскоре после этого он был задержан в Минске и обвинен в злоупотреблении полномочиями, однако после экстрадиции в Россию в 2015 году дело закрыли. После освобождения предприниматель вернулся в бизнес, возглавив портовую компанию Global Ports, а в последние годы постоянно проживал на Кипре.