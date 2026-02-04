Ричмонд
Мэр Уфы распорядился усилить охрану в школах после нападения на гимназию

После инцидента в школе мэр Уфы дал поручения по безопасности и выявлению буллинга.

Источник: Комсомольская правда

После нападения ученика на гимназию № 16 мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел оперативное совещание и дал ряд поручений. Он отметил, что подобные события стали активно освещаться в медиа, и теперь аналогичные инциденты возникают и в других городах.

Мэр выразил убеждение, что широко обсуждать эту тему не стоит, чтобы не создавать опасного ажиотажа, который некоторые могут воспринять как побуждение к действию.

Мавлиев также поставил задачу в течение недели провести внеплановые проверки систем безопасности во всех школах города, усилить пропускной режим и выставить дополнительные посты охраны. Также совместно с психологами организовать профилактическую работу по выявлению детей с признаками агрессии и случаев травли среди школьников, и пересмотреть подход к работе с такими ситуациями, чтобы он не сводился только к карательным мерам в отношении школ.

Также градоначальник рассказал об опыте Омска, где используют специальное приложение «Заступник», позволяющее ребенку одним нажатием отправить сигнал о помощи родителям и в экстренные службы. По его словам, это помогло снизить количество преступлений против детей на 34%. Мавлиев поручил подумать над внедрением подобной системы в Уфе и рекомендовал управлению образования организовать ознакомительную поездку в Омск.

Напомним, в 16-й гимназии Уфы девятиклассник с игрушечным оружием напал на школу. По факту происшествия возбуждены уголовные дела, а глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. Уроки в гимназии возобновятся 5 февраля. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что руководство школы будет уволено, если факт травли подтвердится. В Уфе также запланировали парламентские слушания по детской безопасности.

