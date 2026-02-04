Мэр Уфы распорядился усилить охрану в школах после нападения на гимназию

Мавлиев также поставил задачу в течение недели провести внеплановые проверки систем безопасности во всех школах города, усилить пропускной режим и выставить дополнительные посты охраны. Также совместно с психологами организовать профилактическую работу по выявлению детей с признаками агрессии и случаев травли среди школьников, и пересмотреть подход к работе с такими ситуациями, чтобы он не сводился только к карательным мерам в отношении школ.