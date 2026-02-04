Ричмонд
Священник в Молдавии забаррикадировался в храме вместе с семьей

В молдавском селе Деренеу в Каларашском районе священник забаррикадировался в сельском храме Успения Пресвятой Богородицы вместе с семьей в знак протеста.

Поводом для этого стал затяжной спор о праве пользования храмом. Спор вели Молдавская митрополия, относящаяся к Русской православной церкви, и митрополия Бессарабии Румынской православной церкви.

Забаррикадировался священник Александр Попа вчера, заявив прихожанам, что «защищает церковь Христову от всех беззаконий и от всех, кто пытается ее захватить и разрушить», сообщают РИА Новости. Таким образом он решил не пускать представителей Бессарабской митрополии Румынской церкви.

Ранее верующие Молдавской митрополии заявляли местным СМИ, что полиция несколько дней не допускает их и священника к богослужениям в церкви Успения Богородицы. Между тем инициатива передачи храма структурам Румынской православной церкви не пользуется поддержкой большинства жителей села.

Конфликт вокруг храма в селе Деренеу начался в 2017 году. Тогда часть прихода и священник Флорин Марин решили перейти под юрисдикцию Румынской православной церкви. В 2018 году группа местных жителей, выступавших за сохранение подчинения Молдавской митрополии, сменила замки в церкви и фактически отстранила Марина, а Молдавская митрополия назначила настоятелем храма священника Александра Попу.

Затем несколько лет шли судебные процессы о праве пользования храмом, сопровождаемые уличными протестами и взаимными обвинениями в давлении на приходы. В начале 2026 года начался новый всплеск напряженности и развернулись акции протеста верующих.

Справка «РГ».

Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви — объединяет около 70% жителей Молдавии и Приднестровья. В церкви шесть епархий и около 1,3 тысячи приходов. В Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, объявившейся в Молдавии с 1992 года, — 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, возглавляющий Православную церковь Молдавии, не раз подчеркивал, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

