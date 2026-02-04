Почти 300 тысяч рублей проиграла на сомнительной бирже омская многодетная мать

Не задумываясь о последствиях, омичка зарегистрировалась на непонятном сайте торговой площадки и пополнила «брокерский счет» на 2 тысячи рублей, перечислив их совершенно незнакомым людям. После нескольких успешных сделок ей предложили увеличить сумму на счете. Омичка действовала по указанию куратора, внося денежные средства. Когда она попыталась завести разговор о выводе прибыли, а у нее потребовали снова внести деньги, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По итогу, многодетная омская мама лишилась 298 тысяч рублей.