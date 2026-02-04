Почти 300 тысяч рублей проиграла на сомнительной бирже омская многодетная мать

В омскую полицию обратилась 43-летняя жительница Центрального округа с заявлением о совершенном по отношению к ней мошенничестве. Многодетная мать пояснила правоохранителям, что решила заработать деньги, торгуя криптовалютой на бирже, но оказалось, что это были мошенники.
Традиционная схема быстрого обогащения привела к очередному финансовому краху многодетную жительницу Омска. В мессенджере женщина увидела рекламу о дополнительном заработке путем торговли криптовалютой и перешла по ссылке, заявив о своем участии. Через некоторое время ей написала девушка и сообщила, что нужно будет открывать сессии по сделкам: первоначальный торговый баланс на платформе должен быть от 2 до 5 тысяч рублей.
Не задумываясь о последствиях, омичка зарегистрировалась на непонятном сайте торговой площадки и пополнила «брокерский счет» на 2 тысячи рублей, перечислив их совершенно незнакомым людям. После нескольких успешных сделок ей предложили увеличить сумму на счете. Омичка действовала по указанию куратора, внося денежные средства. Когда она попыталась завести разговор о выводе прибыли, а у нее потребовали снова внести деньги, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По итогу, многодетная омская мама лишилась 298 тысяч рублей.
Ранее КП-Омск подробно освещала тему «брокерской лихорадки», которая охватила Омск. Жители региона проигрывают сотни миллионов рублей торгуя «акциями» на вымышленных «биржах». Только за 2025 год омичи добровольно отдали мошенникам более 300 миллионов рублей.