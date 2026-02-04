Ричмонд
Опубликовано видео с красноярской школы, где восьмиклассница подожгла и била молотком детей: на кадрах показали сгоревший кабинет и туалет

