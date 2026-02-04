Опубликовано видео с красноярской школы, где восьмиклассница подожгла и била молотком детей: на кадрах показали сгоревший кабинет и туалет

Следственные органы опубликовали кадры, демонстрирующие масштаб разрушений после нападения школьницы в Красноярске. Видео, обнародованное пресс-службой прокуратуры Красноярского края, зафиксировало последствия поджога в двух локациях: в школьном туалете и учебном кабинете. Напомним, инцидент произошёл сегодня. По данным следствия, 14-летняя ученица сначала облила одноклассника в туалете и подожгла, после чего ворвалась в кабинет алгебры и совершила там второй поджог, а также нанесла удары молотком нескольким людям. В результате нападения пострадали шесть человек — пятеро детей и учитель. Один из подростков с тяжёлыми ожогами госпитализирован, состояние ещё двух пострадавших оценивается как средней тяжести.