В Башкирии при пожаре в деревянном доме погибли двое мужчин

Пожарные, оперативно прибывшие на вызов, сначала остановили распространение огня, а затем полностью потушили его. Во время работ по ликвидации пожара внутри здания были обнаружены тела двух погибших мужчин. Одним из них оказался 56-летний хозяин дома.