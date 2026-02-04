В Башкирии при пожаре в деревянном доме погибли двое мужчин

В селе Новобелокатай сегодня, 4 февраля, днем сгорел частный деревянный дом. Возгорание произошло в здании на улице Первомайской, сообщает МЧС по Башкирии.
Пожарные, оперативно прибывшие на вызов, сначала остановили распространение огня, а затем полностью потушили его. Во время работ по ликвидации пожара внутри здания были обнаружены тела двух погибших мужчин. Одним из них оказался 56-летний хозяин дома.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
