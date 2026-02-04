Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии при пожаре в деревянном доме погибли двое мужчин

Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни двух человек.

Источник: Комсомольская правда

В селе Новобелокатай сегодня, 4 февраля, днем сгорел частный деревянный дом. Возгорание произошло в здании на улице Первомайской, сообщает МЧС по Башкирии.

Пожарные, оперативно прибывшие на вызов, сначала остановили распространение огня, а затем полностью потушили его. Во время работ по ликвидации пожара внутри здания были обнаружены тела двух погибших мужчин. Одним из них оказался 56-летний хозяин дома.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.