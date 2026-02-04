Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьный автобус попал в ДТП под Челябинском, водитель погиб

На момент ДТП пассажиров в автобусе не было.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с автобусом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ДТП произошло сегодня днем в Аргаяшском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса Ford Transit выехал на полосу встречного движения, после чего произошел съезд с дорожного полотна в кювет. В результате происшествия водитель скончался на месте.

На момент ДТП пассажиров в автобусе не было.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.