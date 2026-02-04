Школьный автобус попал в ДТП под Челябинском, водитель погиб

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с автобусом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
ДТП произошло сегодня днем в Аргаяшском районе.
По предварительным данным, водитель автобуса Ford Transit выехал на полосу встречного движения, после чего произошел съезд с дорожного полотна в кювет. В результате происшествия водитель скончался на месте.
На момент ДТП пассажиров в автобусе не было.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.