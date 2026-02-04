Ричмонд
В Астрахани аферисты убедили девочку оставить на кладбище 80 золотых украшений

В Астрахани преступники убедили школьницу вынести из дома 80 золотых украшений на 2,3 млн рублей и оставить их на кладбище. Благодаря бдительности курьера, который обнаружил драгоценности на могиле и принес их в полицию, все ценности удалось вернуть.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Телефонные мошенники заставили ребенка вынести из дома семейные ценности на 2,3 миллиона рублей. Преступный план сорвал бдительный астраханец, который нашел драгоценности на могиле и принес их в полицию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Преступники на протяжении долгого времени оказывали на несовершеннолетнюю дочь местной жительницы психологическое давление. В результате манипуляций девочка забрала из дома более 80 золотых ювелирных изделий общей стоимостью порядка 2,3 миллиона рублей. Злоумышленники даже оплатили жертве такси до кладбища и проинструктировали, что коробку с золотом нужно оставить на одной из могил. При этом школьницу убедили, что происходящее является «большой тайной», о которой нельзя рассказывать родителям.

Мать обнаружила пропажу ценностей в тот же день и сразу обратилась в органы внутренних дел. Однако ситуация неожиданно разрешилась, когда в отдел полиции пришел 46-летний местный житель. Он выдал оперативникам коробку с ювелирными изделиями, количество которых в точности совпало с указанным в заявлении потерпевшей.

Астраханец пояснил, что искал подработку в интернете и получил заказ на «курьерские услуги». Наниматель попросил его забрать с кладбища посылку, которую якобы оставила там его пожилая родственница. Увидев внутри такое количество золота, мужчина заподозрил неладное и решил не передавать ценности заказчикам.

Все похищенное имущество уже возвращено законной владелице.