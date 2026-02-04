В Астрахани аферисты убедили девочку оставить на кладбище 80 золотых украшений

Преступники на протяжении долгого времени оказывали на несовершеннолетнюю дочь местной жительницы психологическое давление. В результате манипуляций девочка забрала из дома более 80 золотых ювелирных изделий общей стоимостью порядка 2,3 миллиона рублей. Злоумышленники даже оплатили жертве такси до кладбища и проинструктировали, что коробку с золотом нужно оставить на одной из могил. При этом школьницу убедили, что происходящее является «большой тайной», о которой нельзя рассказывать родителям.