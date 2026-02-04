В Иркутске мошенница присвоила более 2,4 млн рублей семьи погибшего бойца

Иркутский областной суд аннулировал отсрочку наказания для 21-летней мошенницы, которая украла более 2,4 миллиона рублей у родителей погибшего бойца СВО. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, девушка представилась невестой погибшего военнослужащего и убедила его родителей в том, что их сын жив и находится в плену.
— Используя его аккаунт в социальной сети, она вела переписку с родителями, описывая ситуацию так, что их сын нуждается в помощи, — говорится в материалах дела.
Таким образом, ей удалось завладеть миллионами семье погибшего под предлогом покупки лекарств и других необходимых вещей. Суд назначил аферистке 3 года и 6 месяцев лишений свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина была взята под стражу в зале суда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Дмитрий Жданов из Качугского района героически погиб в зоне СВО.