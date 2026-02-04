Скандальное «дело Эпштейна» докатилось до Пермского края

В анкетах Эпштейна от 2014 года также фигурирует выпускница школы им. Пушкина и Пермского госуниверситета. На ее связь с миллиардером обратила внимание телекомпания «Рифей-Пермь». Она окончила школу в 2003 году, а через пять лет перешла в модельный бизнес. В 2012 году полученное образование позволило ей найти работу брокера по товарным фьючерсам. Через некоторое время она вернулась на круги своя.