Скандальное «дело Эпштейна» докатилось до Пермского края

В мировой медиасфере не утихает скандал вокруг миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна из США. Очередную перчинку добавила новая публикация документов из его личной переписки. Часть из них привела в Пермский край.
Джеффри Эпштейн создал элитный круг общения с широко известными политиками, бизнесменами и звездами шоу-бизнеса мирового масштаба. На свой остров он приглашал их на секс-вечеринки. Миллиардера обвинили в секс-торговле и педофилии.
В нескольких десятках обнародованных документов упоминаются имена моделей из Перми. В части из них упоминается «Лиза», которой Эпштейн купил билеты из Нью-Йорка в Пермь для встречи с семьей. Девушка посетила Россию осенью 2017 года.
В анкетах Эпштейна от 2014 года также фигурирует выпускница школы им. Пушкина и Пермского госуниверситета. На ее связь с миллиардером обратила внимание телекомпания «Рифей-Пермь». Она окончила школу в 2003 году, а через пять лет перешла в модельный бизнес. В 2012 году полученное образование позволило ей найти работу брокера по товарным фьючерсам. Через некоторое время она вернулась на круги своя.
В 2012 году через посредника на Эпштейна вышла 24-летняя пермячка. Она просила у него протекцию в модельном бизнесе.
Джеффри Эпштейн впервые попал под арест в 2005 году. Повторно его арестовали 6 июля 2019 года. Фигуранта уголовного дела нашли мертвым 10 августа того же года в тюремной камере Нью-Йорка. Он ожидал судебное разбирательство по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.